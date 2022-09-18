Андрей Данилко впервые вышел на сцену не в образе Верки Сердюки и спел Russia goodbye

Артист Андрей Данилко на днях отправился в Латвию, где в столице Риге дал благотворительный концерт вместе со своим бэндом.

Выступление прошло на концертной площадке Wondersala. Несмотря на не очень благоприятные погодные условия – начался дождь, ценители творчества Данилко даже не думали расходиться. Фаны танцевали и пели вместе с любимым артистом в дождевиках.

Во время концерта Данилко в образе Верки Сердючки исполнил свои самые известные хиты "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита". В течение концерта выступление Сердючки сопровождали надписи на огромном экране: "х*й войне", "fuck the war". Такие же надписи были на футболках коллектива Данилко.

Отметим, что зрителей на этом концерте ждал сюрприз. Прямо на сцене Сердючка сняла с головы свою звезду и быстро побежала за кулисы.

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А потом Андрей Данилко впервые не в образе Верки Сердючки вышел на сцену. Артист был одет в брюки и свитшот любимого черного цвета, и в неотъемлемых аксессуарах своего образа – черной кепке и маске на подбородке:

"Никогда так быстро не переодевался. Я впервые это делаю. Только благодаря вам. Russia Goodbye", — сказал Данилко.

После этого Андрей исполнил свой легендарный хит на новый лад Dancing Lasha Tumbai и впервые со сцены раздалось Russia goodbye.

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Отметим, что уже сегодня, 18 сентября, концерт Верки Сердючки состоится в Вильнюсе.

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