Андрей Данилко встал на защиту Русланы, которую не пригласили выступить на "Евровидении-2023"

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, высказался о скандале с певицей Русланой, которую не пригласили спеть на шоу "Евровидение-2023".

По словам артиста, не пригласить победительницу конкурса в 2004 году было очень странно. Тем более, что среди приглашенных звезд есть те, как никак не связаны с "Евровидением".

"Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть Alyona Alyona, а нет Русланы? Должна же быть какая-то схема. Хотя, по-моему, пусть все участвуют. Насколько я слышал, то ее приглашали, Руслану, на какие-то мероприятия в рамках Евровидения… Они ведь не могут одно и тоже показывать каждый год… Конечно, ты выиграла в 2004 году… Конечно, всех не могут, наверное… Но, я говорю. То, что мне очень непонятно, это когда принимают участие люди, которые к этому не имели никакого отношения, – сказал Данилко в интервью УНИАН.

Руслана / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Артист вспомнил, как в свое время с ним тоже произошла неприятная ситуация. В 2017 году, когда Украина принимала конкурс, его тоже не пригласили выступить, а снятые с ним ролики не приняли в эфир.

"Мы снимались в роликах на Крещатике. Какие, кстати, у нас и, в то время, в РФ, не показали. Потому что когда показывали эти ролики, шла реклама. Я думаю: "Для чего это? Столько денег"... Две фразы мы что-то сказали", — вспомнил Данилко.

Напомним, что певица Руслана пожаловалась, что организаторы "Евровидения-2023" не пригласили ее спеть на сцене шоу в Ливерпуле. В свою очередь оргкомитет заявил, что певица все же будет задействована в ряде форматов.

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