Андрей Данилко высказался о песне TVORCHI для "Евровидения-2023": "Я не фанат такой музыки"

Шоумен Андрей Данилко высказался об участии группы TVORCHI в песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Артист поделился своими мыслями о возможностях коллектива вновь одержать победу в шоу для Украины с их песней Heart of Steel. Сейчас Данилко уже не спешит делать прогнозы, ведь сейчас не активно участвует в жизни конкурса.

"После "Евровидения" нашего я совсем перестал делать какие-то прогнозы. Когда я сидел в Нацотборе, я еще тогда делал какие-то прогнозы и мог их сделать", — сказал Данилко УНИАН.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Кстати, самому артисту конкурсная песня не понравилась, однако он все же надеется, что в Европе по достоинству оценят выступление группы. Данилко посоветовал думать не о местах, а сосредоточиться на хорошем и эффектном выступлении.

"Я не поклонник такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи. Тысячу раз об этом говорил. Не надо думать о каких-то местах. Надо хорошо показать, надо хорошо выступить, чтобы все было достойно. Все", — поделился Данилко.

Напомним, что в финале "Евровидения-2023" зрители увидят выступления пяти украинских артистов, приглашенных организаторами.

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