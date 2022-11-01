Андрей Данилко выставил легендарный Rolls-Royce Фредди Меркьюри на аукционе Сотби: куда пойдут деньги

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко, известный по своему амплуа Верки Сердючки, решил продать легендарный автомобиль, принадлежавший Фредди Меркьюри.

Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, который до последних дней жизни был любимым авто фронтмена Queen, станет центральным лотом на одном из самых престижных аукционов мира Sotheby's в Лондоне уже 5 ноября. Стартовая цена лота заявлена в размере от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов.

Rolls-Royce Фредди Меркьюри / Фото: https://rmsothebys.com

Артист рассказал, что решил продать авто, а полученные средства перенаправить на помощь Украине в полномасштабной войне. Вся сумма от продажи машины будет перечислена на строительство центра реабилитации и протезирования для детей и взрослых, пострадавших в результате боевых действий.

Rolls-Royce Фредди Меркьюри / Фото: https://rmsothebys.com

Как ранее указывал Данилко, Rolls-Royce он приобрел еще несколько лет назад и планировал передать его в музей группы Queen или оставить в качестве экспозиции в Украине. Впрочем, сейчас артист решил, что продажа легендарного автомобиля принесет большую пользу стране.

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