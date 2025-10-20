Андрей "Дизель" Яценко из Green Grey внезапно умер: каким был жизненный путь артиста

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Реклама

Основатель и лидер рок-группы Green Grey Андрей Яценко, он же Дизель, внезапно умер.

Печальная новость всколыхнула украинский шоу-бизнес 20 октября. Смерть Андрея Яценко стала настоящим шоком. Дело в том, что он готовился давать концерт в Киеве и отправляться с Green Grey во всеукраинский тур. К сожалению, в возрасте 55 лет жизнь артиста оборвалась. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был жизненный путь Дизеля.

Андрей Яценко родился в Киеве 25 декабря 1969 года. Свою жизнь он связал с музыкой. Артист, выступавший под сценическим именем Дизель, был гитаристом, композитором, исполнителем и автором песен.

Реклама

Дизель с Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Самый знаковый период в творчестве Яценко начался в 1993 году, когда он создал коллектив Green Grey. Это была одна из первых рок-групп независимой Украины. Green Grey творил в стиле фанк, рок, трип-хоп, дабстеп и однозначно оставил свой след в истории украинской музыки.

Коллектив первым в украинской музыкальной индустрии получил награду MTV Europe Music Awards. Группа также удивляла выступлениями с ди-джеем, устройством супершоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.

Дизель с Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Самыми знаковыми песнями группы стали "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день". Андрей Яценко оставался неизменным участником Green Grey в течение 20 лет. Кстати, с началом полномасштабной войны коллектив все же перевел композиции на украинский, в частности, "Под дождем", и планировал после концерта в Киеве, который должен был состояться 30 октября, начать всеукраинский тур, но этого уже не произойдет.

Дизель с Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

К слову, Андрей Яценко не оставался в стороне от войны. После начала полномасштабного российского вторжения артист присоединился к батальону "Мрия", который занимался противовоздушной и противодронной обороной. Кроме того, исполнитель активно помогал ВСУ, в частности, даже выставлял на аукцион собственную квартиру.

Реклама

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

У Дизеля осталась жена - рэперша Евгения Фара. Детей у пары не было.

Напомним, 20 октября стало известно, что Дизель умер. Коллеги и друзья Андрея Яценко предположили, что могло стать причиной смерти 55-летнего артиста.