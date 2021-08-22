Андрей Доманский показал своих дочерей от Лидии Таран и двух жен: "Папины копии"

У ведущего есть дети от трех женщин.

Известный украинский телеведущий Андрей Доманский — многодетный отец.

У знаменитости есть 5 биологических детей от трех своих женщин. 4 из них — девочки. Так, от первой жены Юлии ведущий воспитывает 21-летнего сына Василия и 16-летнюю Ладу. В 2007 году бывшая гражданская жена, звезда канала 1+1 Лидия Таран подарила ему дочь Василину. А вторая жена знаменитости Марина родила любимому Киру, которой в этом году исполнится 10 и Веру, которой 5 лет.

В своем фотоблоге Андрей решил показать подросших трех дочерей-красавиц. Доманский поделился селфи, на котором появился с Ладой, Василиной и Кирой. Семья сиганула в Одессу.

instagram.com/andreydomanskyi

"Сегодня в Одессе много людей. Особенно Доманских", — написал он.

Со своей стороны, поклонники написали в комментариях, что все дочери — копии звездного отца.

Папины красавицы

Копия вы! Ювелирная работа

Какие все папины!

Папины дочки

Напомним, не так давно Лидия Таран с дочкой воссоздали фото 7-летней давности на скале во Франции. Ведущая с дочкой сравнили снимки на фоне океана.

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