Андрей Доманский

Ведущий Андрей Доманский во время войны в Украине поселился в России и получил паспорт страны-агрессора.

Так утверждает журналист «Радио Свобода» и проекта «Схемы» Георгий Шабаев. Он нашел сведения об Андрее Доманском в российских реестрах. Согласно информации, ведущий получил паспорт РФ еще 17 декабря 2022 года. Документ ему вручили в главном управлении МВД России в Санкт-Петербурге.

Кроме того, журналист выяснил, чем Андрей Доманский занимается в РФ. Телеведущий якобы с марта 2023 года работает разработчиком в одном из подразделений российского подсанкционного банка. К слову, у Доманского есть соответствующее образование, которое он получил в Одесском политехническом институте.

В то же время остается неизвестным, что произошло с украинским паспорт ведущего. Журналист Георгий Шабаев иронично отметил: «Отказался ли он от украинского гражданства после переезда в РФ? Или в Европу не так удобно будет путешествовать?».

Отметим, еще до начала полномасштабной войны в Украине Андрей Доманский успел серьезно оскандалиться. К слову, он вел концерт на одном из телеканалов, который был посвящен Дню победы, критиковал декоммунизацию улиц Киева и распространял российские нарративы об «украинских фашистах».

«Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», — выдал тогда ведущий.

С начала полномасштабной войны Андрей Доманский исчез из инфопространства. Считалось, что он выехал в страны Балтии. Однако, как оказалось, ведущий поселился в России.

