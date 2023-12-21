Андрей Джедула восхитил фото с заметно подросшим сыном-копией от Санты Дипомулос

В настоящее время 15-летний Даниэль гостит у отца в Киеве.
Украинский телеведущий Андрей Джеджула показался со своим заметно подросшим сыном Даниэлем от певицы Санты Димопулос.
Семейный снимок шоумен опубликовал в своем Instagram. Джеджула на фото позировал вместе с сыном в одинаковых белых футболках, на которых была надпись: "Добрый вечер, мы из Украины!".
Ведущий отметил, что 15-летний Даниэль уже заметно подрос. По словам Джеджулы, вскоре сын уже догонит его по росту.
"Может еще год и папины 192 см станут не столь высокими", — отметил шоумен.
Подписчики Андрея Джедулы начали оставлять комплименты в комментариях под фото. Как отметили фанаты знаменитости, сын – это просто его копия: "Папина копия".
Напомним, недавно сын Андрея Джеджулы из-за границы приехал к отцу в Украину. Однако не все пользователи поздравили шоумена. Некоторые юзеры упрекнули ведущего, что в Украине сейчас опасно, а он в это время привозит сына. Даниэль вступился за отца и ответил на критику.
Читайте также: