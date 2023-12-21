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Андрей Джедула восхитил фото с заметно подросшим сыном-копией от Санты Дипомулос

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Андрей Джедула восхитил фото с заметно подросшим сыном-копией от Санты Дипомулос

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

В настоящее время 15-летний Даниэль гостит у отца в Киеве.

Украинский телеведущий Андрей Джеджула показался со своим заметно подросшим сыном Даниэлем от певицы Санты Димопулос.

Семейный снимок шоумен опубликовал в своем Instagram. Джеджула на фото позировал вместе с сыном в одинаковых белых футболках, на которых была надпись: "Добрый вечер, мы из Украины!".

Ведущий отметил, что 15-летний Даниэль уже заметно подрос. По словам Джеджулы, вскоре сын уже догонит его по росту.

Андрей Джеджула с сыном / © instagram.com/djedjula
Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

"Может еще год и папины 192 см станут не столь высокими", — отметил шоумен.

Подписчики Андрея Джедулы начали оставлять комплименты в комментариях под фото. Как отметили фанаты знаменитости, сын – это просто его копия: "Папина копия".

Напомним, недавно сын Андрея Джеджулы из-за границы приехал к отцу в Украину. Однако не все пользователи поздравили шоумена. Некоторые юзеры упрекнули ведущего, что в Украине сейчас опасно, а он в это время привозит сына. Даниэль вступился за отца и ответил на критику.

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Дата публикации
Просмотры
102
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