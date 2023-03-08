Андрей Джеджула довел до слез обращением к покойной маме и растрогал совместным фото

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула трогательно обратился к покойной маме.

В частности, Екатерины Александровны не стало ровно семь лет назад. Восьмое марта у шоумена ассоциируется ни в коем случае не с праздником, а с потерей самого дорогого человека. Джеджула также признался, что он прекратил любить весну. В это время года ведущему очень сложно, ведь он постоянно вспоминает о маме.

"Сегодня тот самый день когда ты ушла… ушла жить ко мне в сердце навсегда! Навсегда оставила праздник 8 Марта только для себя, потому что все мое внимание только тебе! Мам! Не буду лгать, я прекратил любить весну и уже семь лет недолюбливаю ее приход, потому что с возрождением и пробуждением всего живого просыпаются и мои воспоминания о 16:55, 8 марта 2016 года, о моей жизни до и после!" – написал Джеджула.

Андрей Джеджула с покойной мамой / Фото: instagram.com/djedjula

По словам ведущего, он никогда не привыкнет к тому, что рядом с ним нет мамы. Впрочем, Джеджулу греет мысль, что родной человек оберегает его.

"Человек может привыкнуть к чему-нибудь! Но без преувеличения скажу, что я долго привыкал к жизни без тебя и вряд ли до конца привыкну, но понимание твоей жизни вечной и ощущение твоего постоянного присутствия согревают мне душу! Ты человек с большим сердцем, ты человек — забота и нежность, справедливость и достоинство, чувство юмора, мудрость и ум, отзывчивость и внимательность! Знаю, что ты любишь, чувствую, что оберегаешь", — добавил шоумен.

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