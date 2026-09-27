Андрей Джеджула на редком фото показался со всеми своими детьми от трех разных женщин

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Украинский шоумен Андрей Джеджула впервые за долгое время показался сразу с тремя своими детьми, которых родили ему разные женщины.

Ведущий решил отдохнуть от рабочих будней и вместе с семьей отправился на запад Украины. Компанию знаменитости составили жена и дочери с сыном. Семейство Андрея Джеджулы отправилось в Буковель. Там ведущий уже успел сфотографироваться с детьми. Знаменитость позировала на деревянных качелях, украшенных гирляндами. Вместе со звездой разместились дочери и сын. Между тем, на фоне семейства виднелся невероятный горный пейзаж.

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Андрей Джеджула с детьми / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула также показал, как вообще проходит их отдых. На ужин шоумен пожарил шашлыков. Ведущий говорит, что это дало ему ощущение, что он находится дома.

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Пост Андрея Джеджулы / © instagram.com/djedjula

Кстати, шоумен не только отдыхает, но посещает лечебные процедуры. В частности, он побывал в соляной пещере. Знаменитость делится, что это не только лечит дыхательные пути, но и дарит чувство покоя.

«День начинается здесь! С каждым вдохом лечишь дыхательные пути и настраиваешься в покой на весь день», — признается шоумен.

Пост Андрея Джеджулы / © instagram.com/djedjula

Также семья наслаждалась плаванием в бассейне. Хоть на улице уже прохладно, но летние развлечения никуда не делись. Тем более, бассейн расположен в теплом помещении.

Для детей Андрея Джеджулы были свои развлечения. Они воспользовались летним аттракционом и катались на надувном круге на специальной трассе.

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Пост Андрея Джеджулы / © instagram.com/djedjula

Отметим, Андрей Джеджула воспитывает троих детей. Певица Санта Димопулос родила ему сына Даниэля. В браке с блогершей Юлией Леус на свет появилась дочь Адель. Сейчас шоумен снова женат, но жену скрывает. В прошлом году у супругов родилась дочь Эмилия.

Напомним, недавно музыкант Гарик Кричевский раскрыл, где сейчас его сын и дочь. Артист также заинтриговал возможным наличием у него внебрачных детей.

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