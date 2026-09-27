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Андрей Джеджула на редком фото показался со всеми своими детьми от трех разных женщин
Шоумен продемонстрировал, как с семьей наслаждается отдыхом на западе Украины.
Украинский шоумен Андрей Джеджула впервые за долгое время показался сразу с тремя своими детьми, которых родили ему разные женщины.
Ведущий решил отдохнуть от рабочих будней и вместе с семьей отправился на запад Украины. Компанию знаменитости составили жена и дочери с сыном. Семейство Андрея Джеджулы отправилось в Буковель. Там ведущий уже успел сфотографироваться с детьми. Знаменитость позировала на деревянных качелях, украшенных гирляндами. Вместе со звездой разместились дочери и сын. Между тем, на фоне семейства виднелся невероятный горный пейзаж.
Андрей Джеджула также показал, как вообще проходит их отдых. На ужин шоумен пожарил шашлыков. Ведущий говорит, что это дало ему ощущение, что он находится дома.
Кстати, шоумен не только отдыхает, но посещает лечебные процедуры. В частности, он побывал в соляной пещере. Знаменитость делится, что это не только лечит дыхательные пути, но и дарит чувство покоя.
«День начинается здесь! С каждым вдохом лечишь дыхательные пути и настраиваешься в покой на весь день», — признается шоумен.
Также семья наслаждалась плаванием в бассейне. Хоть на улице уже прохладно, но летние развлечения никуда не делись. Тем более, бассейн расположен в теплом помещении.
Для детей Андрея Джеджулы были свои развлечения. Они воспользовались летним аттракционом и катались на надувном круге на специальной трассе.
Отметим, Андрей Джеджула воспитывает троих детей. Певица Санта Димопулос родила ему сына Даниэля. В браке с блогершей Юлией Леус на свет появилась дочь Адель. Сейчас шоумен снова женат, но жену скрывает. В прошлом году у супругов родилась дочь Эмилия.
Напомним, недавно музыкант Гарик Кричевский раскрыл, где сейчас его сын и дочь. Артист также заинтриговал возможным наличием у него внебрачных детей.