Андрей Джеджула намекнул на вступление в ряды ВСУ и раскрыл, чем будет заниматься

Также ведущий рассказал, почему решил встать на защиту Украины.

Украинский шоумен Андрей Джеджула намекнул, что планирует вступить в ряды ВСУ.

Знаменитость в своем Instagram поделился, что активно занимается волонтерством, однако хочет быть еще более полезным. В частности, по словам Джеджулы, РФ намерена увеличить производство беспилотников. Он не хочет сидеть на месте. Шоумен планирует принять участие в защите неба и сбивать вражеские воздушные цели.

"Я решил, что кроме волонтерской деятельности, благотворительных аукционов, я мечтаю еще в одном быть полезным нашему обществу. Учитывая, что путин заявил, что в следующем году увеличит производство "Шахедов" в 10 раз, то я понял, что нашей территориальной общине будет необходима помощь. Поэтому планирую сбивать "Шахеды", а перед тем каждый день должен пройти курс молодого бойца", — поделился шоумен.

Андрей Джеджула заговорил о вступлении в ряды ВСУ и раскрыл, чем будет заниматься

Андрей Джеджула проходит военные тренировки и подготовку, которые продлятся две недели. После получения соответствующих навыков, ведущий собирается присоединится к защите неба от беспилотников.

"Ближайшие две недели тренировки и подготовка! Планирую защищать наше небо! Как думаете, есть шанс, что собью вражеский "Шахед?" – отметил ведущий.

Напомним, недавно комик Сергей Чирков присоединился к рядам ВСУ. Уже известно, где сейчас служит юморист.

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