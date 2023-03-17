Андрей Джеджула не общается с 14-летним сыном из-за полномасштабной войны в Украине

Украинский шоумен Андрей Джеджула признался, что уже давным-давно не виделся со своими детьми.

В настоящее время 14-летний сын шоумена Даниэль от экс-супруги Санты Димопулос находится во Франции с мамой, а двухлетняя дочь Адель сейчас в Румынии со второй экс-женой шоумена Юлией Леус. Мамы эвакуировали детей, однако, как признался Джеджула в программе "ЖВЛ", от такой идеи он не в восторге:

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Никто со мной не советовался, ни разу! У меня есть и свое мнение по этому поводу! Есть очень много людей, которые находятся здесь, в Украине. Они не говорят о своей тяжелой жизни, находясь за границей, и принимают то, что есть. Те реалии, с которыми они живут, с которыми они столкнулись. Не показывают фотографии с дорогих пляжей, они живут реальной жизнью здесь!" – сказал шоумен.

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Более того, оказывается, шоумен не просто не видится, но и побил горшки со своим сыном, 14-летним Даниелем:

"Очень больно, это болезненный для меня вопрос, очень болезненный! Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть там принципиальные размолвки по некоторым политическим вопросам. Я ему напоминаю, что они уехали с мамой в первый день, и они даже не представляют, что такое здесь жить", – объяснил Джеджула.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Утратил шоумен всякую связь и с младшей дочерью. Как признался Андрей, он даже не представляет, когда сможет снова поцеловать малышку. Джеджула до сих пор находится в состоянии личной войны с ее мамой.

Напомним, недавно Андрей Джеджула трогательно обратился к дочери, которую не видел семь месяцев, и показал фото с ней.

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