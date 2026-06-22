Андрей Джеджула нежно поздравил дочь с первым днем рождения и засветил жену-красавицу

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

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В семье украинского ведущего Андрея Джеджулы 22 июня важный праздник.

Младшая дочь шоумена празднует свой день рождения. Эмилии уже исполняется годик. По этому случаю знаменитость опубликовал трогательный пост в Instagram. Ведущий адресовал Эмилии теплые слова и признался, что сам не заметил, как быстро прошел год.

«С первым днем рождения! Мое маленькое солнышко Эмилия! Самая младшая моя дочь! Ты наша сладкая булочка и ангелочек! Не заметил, как прошел год, но у тебя сегодня (22 июня — прим. ред.) первый день рождения», — отметил шоумен.

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По случаю первого дня рождения дочери, шоумен и его жена снялись в профессиональном фотосете. Андрей Джеджула уже поделился его результатом. Он опубликовал фото, на котором позирует с маленькой Эмилией и избранницей. На снимке можно немного разглядеть жену-красавицу шоумена, которую он до этого тщательно скрывал.

Андрей Джеджула с женой и дочерью / © instagram.com/djedjula

«Люблю тебя и желаю легкой судьбы, нрава и чтобы твои глазки всегда были наполнены радостью! Ты родилась в войну, и я мечтаю, чтобы она закончилась как можно скорее и никак не осталась в твоих воспоминаниях! Пусть Бог оберегает тебя, а ангел-хранитель указывает правильный путь и дает верные ориентиры! Благодарю Бога и маму твою за тебя, Эмили!» — подытожил свое поздравление шоумен.

Отметим, в прошлом году личная жизнь Андрея Джеджулы кардинально изменилась. Он женился и стал отцом в третий раз. Кроме дочери Эмилии, шоумен от предыдущих отношений воспитывает сына Даниэля и дочь Адель.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк нежно поздравляла сына с первым днем рождения. Знаменитость также показала ранее невиданные фотографии с ним.

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