Андрей Джеджула обнародовал эмоциональную переписку с экс-женой Юлией Леус: "Меня назвали "вы*лядком"

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула обнародовал переписку с его экс-женой и матерью его дочери, годовалой Адель Юлией Леус.

Бывшие супруги никак не могут прийти к согласию. На этот раз Джеджула сообщил, что его экс-супруга задела его тем, что назвала "вы*лядком":

"Я, конечно, привык уже за пять лет к бесконечному дерьму в свой адрес и давно уже игнорирую мою фатально ошибочную бывшую, но меня назвали "вы*лядок" — что является синонимом и гиперонимом к "рожденный от бл*ди" или "нагулянный", "внебрачный"! Что я мог ждать от человека, который практически не учился, потому что родил первого ребенка в 15, поэтому и интересы его теперь мне понятны! Но это не исключает у людей элементарное воспитание или человечность! С который у бывшей, вероятно, проблемы!" – написал в своем Instagram Джеджула.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Ведущий защитил честь своих родителей и, в частности, уже умершей матери:

"Скажите как должен отреагировать человек, родители которого с первого до последнего дня прожили вместе в браке, и оба уже небожители, мама которого более полугода лежала на сохранении своего единственного сына, была самым добрым и вежливым человеком, который помогал сотням людей и в честь которой была создана благотворительная организация "Катюша", которая только из одной Польши привезла и передала помощи более чем на 700 тыс. евро и побывала с гуммиссиями почти во всех уголках Украины?" – добавил Андрей.

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Он также показал последнюю переписку с Юлей и сообщил, что собирается обращаться в органы опеки:

"Вынужден обращаться в Попечительский Совет, чтобы бороться за права дочери получать всестороннее воспитание и от папы! Что является несгибаемым правом ребенка" – объяснил Джеджула.

Андрей Джеджула с дочерью / Фото: instagram.com/djedjula

В свою очередь Юлия Леус обвинила экс-мужа в том, что он не интересуется жизнью дочери и не выплачивает алименты.

Андрей Джеджула и Юлия Леус были на грани развода, когда родилась Адель / Фото: instagram.com/djedjula

Напомним, что Андрей Джеджула и Юлия Леус впервые поженились в 2017 году. Впрочем, в августе 2019 пара рассталась. Но уже 21 декабря 2019 влюбленные поженились второй раз. 25 февраля 2021 года у супругов родилась дочь Адель. Но уже тогда отношения пары сошли на нет. Леус обвиняла Джеджулу в том, что он издевался над ней беременной. Все обвинения Андрей возражал. Впоследствии Джеджула обвинил бывшую в том, что она не позволяет ему видеться с дочерью. В свою очередь Леус уверяет, что Андрей совсем не интересуется жизнью дочери и не выплачивает алименты.

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