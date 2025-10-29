Андрей Джеджула ошеломил взрослым видом 17-летнего сына-копии от Санты Димопулос

Андрей Джеджула с сыном / © instagram.com/djedjula

Украинский ведущий Андрей Джеджула ошеломил взрослым видом сына-копии от певицы Санты Димопулос.

В семье шоумена важный праздник. Первенец знаменитости 29 октября празднует день рождения. Даниэлю исполняется уже 17 лет. Конечно же, Андрей Джеджула публично поздравил наследника с праздником. Ведущий поделился их совместными фото в Instagram, на которых просто невозможно не отметить схожесть сына с отцом, ведь Даниэль - просто копия шоумена.

"Не заметил, как это произошло, но ты уже скоро будешь выше меня! Мужественный, умный, добрый, сильный, харизматичный, мощный и просто невероятный на радость всех нас, твоих родных, всей моей семьи без исключения! Друг мой, братанчик, сынуля, кентуля! Я тебя всегда любил и буду любить в любых обстоятельствах! Ты моя гордость и надежда!" - обратился к сыну шоумен.

Сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула показал, как поздравлял Даниэля с праздником. Так, свой день рождения юноша встретил с отцом. Рядом с ним были сестры, а также жена папы. Они подготовили для Даниэля сюрприз - праздничное пирожное со свечами в виде цифры 17, а также воздушные шарики и колпаки именинника.

"Как и всегда в этот день, как и в каждый, я молю Бога, чтобы дал тебе легкой судьбы, чтобы все испытания были тебе под силу с легкостью преодолевать, чтобы ты вырос с правильными принципами и жил с чистой совестью, чтобы тебя окружали верные друзья, было крепкое здоровье и наконец наступил мир и твоя Родина была свободная и цветущая, с кучей возможностей для тебя и нашего народа!" - поздравил сына ведущий.

Андрей Джеджула с женой и сыном от Санты Димопулос / © instagram.com/djedjula

