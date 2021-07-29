Андрей Джеджула ответил на обвинения жены в том, что он ее бил и плевал лицо

Андрей Джеджула ответил на обвинения жены в том, что он ее бил и плевал лицо

Шоумен пообещал предоставить определенные факты.

Телеведущий Андрей Джеджула не оставил без внимания признание все еще жены Юлии о том, что он ее бил, плевал в лицо и подсыпал в кофе наркотики.

Шоумен записал эмоциональное видео, в котором обратился к экс-возлюбленной и заявил, что в ближайшее время выйдет в прямые эфиры с определенными фактами. Однако, какими — не уточнил.

"Моей жене не ймется. По всему миру началась четвертая, пятая волна. А у нас какая-то очередная волна гряземетания, желтушности и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию изменит назад на Леус, чтобы мою не позорить. Передайте моей, надеюсь в ближайшее время, когда нас разведут, экс-жене, что Трою тоже я разрушил, три крестовых похода на моей совести, все теракты на планете Земля — тоже я. Разыгравшейся фантазии надо как-то дать ответ. Подозреваю, что нам снова придется поговорить. Поэтому ждите ближайших эфиров, но на этот раз раз уже с фактами, Юлия Анатольевна", — сказал Джеджула.

Поклонники Андрея, в свою очередь, советуют ему держать себя в руках и не выносить сор из избы.

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Просто не ведитесь на ее провокации. Не надо ничего комментировать. Делайте как Прилучный, молча. Ей ребенок тоже не особо нужен

Немного подожди, главное контролировать свои эмоции. Чтобы принимать правильные решения. У многих так было, есть и будет!

Будьте мужчиной и не позорьтесь на всю Украину. Мудрый, уважающий себя человек, мужчина никогда не будет обливать грязью женщину, которая родила ему дочь

Напомним, что на днях жена Андрея Джеджулы Юлия Леус дала откровенное интервью, в котором шокировала признанием, что любимый ее всячески унижал, бил, подсыпал наркотики в кофе и плевал в лицо.

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