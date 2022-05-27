Андрей Джеджула подал в суд на экс-жену и мать его годовалой дочери

Экс-жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус рассказала, что во время войны ее бывший подал на нее в суд.

Юлия поделилась, что когда началась война, она была дома с годовалой дочерью Джеджулы Аделиной. Впрочем, говорит Леус, экс-муж ей не позвонил и не поинтересовался как они.

Позже Юля сама позвонила экс-благоверному и он вывез их к себе на дачу, говорится в "Звездном пути". Далее, вспоминает Юлия Леус, она уехала за границу. Но пробыла там недолго и вернулась в Украину, в город Хмельницкий. И там экс-жену Джеджулы ждал сюрприз – от Андрея ей пришла повестка в суд.

Юлия Леус и Андрей Джеджула / Фото: facebook.com/ulyaleus

"Вот такой он подлый человек. Он же на меня подал в суд, отстаивает честь и достоинство. Недавно пришла повестка, что 8 или 9 июня мне в суд. Какие у человека честь и достоинство, если он в войну на меня в суд подает?" – сказала Леус.

По словам Юлии, бывший так поступил из-за того, что через суд хочет опровергнуть ее слова о том, что Джеджула ее избивал, обзывал и издевался.

Юлия Леус и Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Чтобы пойти в суд, Леус придется ехать в Киев:

"В прошлом году я давала интервью, и он хочет так доказать всем, что я в интервью говорила неправду. Доказать, что он вроде бы меня не избивал, не издевался, что он очень хороший человек, а я в ковид с маленьким ребенком просто так убежала от него", — прокомментировала Юлия.

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