Андрей Джеджула подал в суд на свою бывшую

Юлия также подала иск против ведущего.

Украинский шоумен Андрей Джеджула впервые рассказал, что подал иск в суд на свою бывшую – Юлию Леус.

К слову, мужчина хочет защитить свою честь и достоинство. Он не собирается требовать у Юлии моральную компенсацию. Впрочем, если экс-любимая звезды проиграет суд, то ей придется извиниться перед Джеджулой и написать, что все ее обвинения были ложными.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / facebook.com/andrey.djedjula.3

"Я подал иск в защиту чести и достоинства. Цена вопроса – 1 грн. Она истерику устроила: "Ты на мать-одиночку подаешь". Во-первых, она не мать-одиночка – я никуда не делся, ребенком я занимаюсь. Если она проиграет, то должна выплатить мне 1 грн моральной компенсации. Все расходы лежат на мне. В случае ее проигрыша ей придется написать, что ее обвинения были ложными", — рассказал ведущий "Зірковому шляху".

Впрочем, оказывается, что и Юлия подала иск на Андрея. Как говорит Джеджула, она требует, чтобы он удерживал ее материально, пока дочери не исполнится три года.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / facebook.com/andrey.djedjula.3

"В Instagram она такая самостоятельная, а тут на меня подала иск", – добавил ведущий.

Отметим, что отношения между Андреем Джеджулой и его женой и матерью его ребенка Юлией Леус ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем и Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался.

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