Андрей Джеджула подал заявление в полицию о пропаже жены и крошечной дочери

Женщина пыталась обезопасить окружающих от коронавируса.

Страсти в семье шоумена Андрея Джеджулы и его жены Юлии Леус все еще кипят.

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Так, женщина поделилась, что на днях ведущий подал заявление в полицию об исчезновении ее и их крошечной дочери Аделины. Об инциденте Юлия рассказала в сторис своей странице в Instagram.

Леус объяснила, что на несколько дней съехала в другую квартиру, поскольку подхватила коронавирус не хотела заразить близких людей. Джеджула же отнесся к ситуации крайне серьезно.

Юлия Леус / instagram.com/yla__yla

"Я на несколько дней переехала. Он мне не писал и не звонил и не спрашивал где мы. Мне позвонили из полиции и сказали, что он заявил обо мне как о пропавшей без вести с ребенком. Это при том, что я была активной в соцсети. Полиция, конечно, посмеялась и предложила его врачу показать. А мне вот интересно, что живет в голове у этого человека", — отметила Юлия.

instagram.com/yla__yla

Заметим, что на днях стало известно о том, что жена Андрея Джеджулы Юлия подхватила коронавирус. Причем заразилась она от своего свекра, который оказался в больнице с COVID-19. Интересно, что эту информацию Юля узнала из Instagram, кто-то из подписчиков ее об этом сообщил. Родные же Юлии скрыли от нее новость.

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