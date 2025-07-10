Андрей Джеджула показал, как во время обстрела Киева сбивал вражеские дроны: "Не получилось тихой ночи"

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Украинский шоумен Андрей Джеджула показал, как во время ночной атаки на Киев сбивал вражеские дроны "Шахеды".

Осенью прошлого года ведущий присоединился к подразделению, которое защищает небо от российских беспилотников. Андрей Джеджула говорит, что обычно у его смены довольно спокойно. Однако на этот раз состоялся массированный обстрел. Ведущий говорит, что они всю ночь не спали и отрабатывали удары по вражеским целям.

"Не получилось, к сожалению, тихой ночи... Уже три месяца на моих сменах было просто тихо, но не сегодня! Спать не ложились всю ночь!" - поделился шоумен.

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Андрей Джеджула говорит, что на радарах фиксировали более 500 вражеских целей. По словам шоумена, дроны залетали в столицу с разных направлений и были на большой высоте. Большинство целей были не в зоне досягаемости пулеметного оружия, поэтому приходилось их сбивать с помощью специальных РСЗО.

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

"Более 500 целей насчитали мы сегодня (10 июля - прим. ред.) на смене с наших радаров, и все заходили с разных сторон на большой высоте почти без перерывов", - говорит ведущий.

Отметим, в октябре 2024 года Андрей Джеджула объявил, что присоединился к добровольному подразделению по защите неба от вражеских дронов. В течение двух недель шоумен проходил военные учения, а после освоения специальных навыков присоединился к выполнению своих обязанностей.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская рассказала, как для ее семьи прошла ужасная ночь. Артистка показала жуткий вид из окна их квартиры.

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