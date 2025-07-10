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Андрей Джеджула показал, как во время обстрела Киева сбивал вражеские дроны: "Не получилось тихой ночи"
Андрей Джеджула защищает небо от вражеских беспилотников. Шоумен рассказал, как для его подразделения прошла ночь.
Украинский шоумен Андрей Джеджула показал, как во время ночной атаки на Киев сбивал вражеские дроны "Шахеды".
Осенью прошлого года ведущий присоединился к подразделению, которое защищает небо от российских беспилотников. Андрей Джеджула говорит, что обычно у его смены довольно спокойно. Однако на этот раз состоялся массированный обстрел. Ведущий говорит, что они всю ночь не спали и отрабатывали удары по вражеским целям.
"Не получилось, к сожалению, тихой ночи... Уже три месяца на моих сменах было просто тихо, но не сегодня! Спать не ложились всю ночь!" - поделился шоумен.
Андрей Джеджула говорит, что на радарах фиксировали более 500 вражеских целей. По словам шоумена, дроны залетали в столицу с разных направлений и были на большой высоте. Большинство целей были не в зоне досягаемости пулеметного оружия, поэтому приходилось их сбивать с помощью специальных РСЗО.
"Более 500 целей насчитали мы сегодня (10 июля - прим. ред.) на смене с наших радаров, и все заходили с разных сторон на большой высоте почти без перерывов", - говорит ведущий.
Отметим, в октябре 2024 года Андрей Джеджула объявил, что присоединился к добровольному подразделению по защите неба от вражеских дронов. В течение двух недель шоумен проходил военные учения, а после освоения специальных навыков присоединился к выполнению своих обязанностей.
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