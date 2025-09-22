Андрей Джеджула показал маленькую дочь и как с женой мило поздравлял ее с третьим месяцем жизни

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

Реклама

Украинский телеведущий Андрей Джеджула рассказал о маленьком празднике в семье.

Сегодня, 22 сентября, самой младшей дочери шоумена Эмилии исполнилось три месяца. Семья поздравила девочку импровизированным фотосетом на цветочном фоне, где виднеются ее параметры, время и дата рождения. Для такой особой даты родители одели кроху в боди с цветочным принтом и запечатлели с пирожным. Правда, как и раньше, пара не показывает лицо Эмилии. Знаменитость также показал счастливого себя рядом с дочкой, которая уже позировала в платье и носках.

"Сегодня еврейскому народу исполняется 5786 год со дня сотворения мира, а нам сегодня всего три месяца. Моя сладкая Эмили, только Творец и судьба дает месяцы и годы жизни! Желаю тебе легкой судьбы, как я ежедневно прошу для всех своих детей у Бога", — растрогал Джеджула.

Реклама

Андрей Джеджула с дочерью / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с дочерью / © instagram.com/djedjula

В комментариях отца и дочь засыпали поздравлениями и комплиментами.

Папина красавица.

Поздравляю, Андрей, еще одна очаровательная душа пришла в этот мир благодаря вашей любви.

Какая крошка, настоящее счастье.

Счастья и мирного неба вам.

Напомним, недавно спортсменка Лилия Подкопаева показала подросшего сына Вадима, которого в свое время усыновила. Звезда также показала его престижное место учебы в США.