- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 2 мин
Андрей Джеджула показался с семьей за границей и ответил на упреки о своем выезде во время войны
Шоумен похвастался путешествиями с женой и тремя детьми.
Украинский телеведущий Андрей Джеджула уехал за границу в отпуск.
Так, в своем фотоблоге звезда поделился кадрами с семьей и рассказал, что сейчас они в Италии. Судя по фото, сначала они посетили Пизу и сделали фотографию на память. На снимках видно, как ведущий держит маленькую дочь Эмилию, рядом с ним — сын Даниэль от певицы Санты Димопулос, а также старшая дочь Адель, которую за руку держит загадочная жена звезды. Лицо возлюбленной и маленькой дочери шоумен закрыл эмоджи.
"Мы в Пизе, не удержались от всех этих прибацаных фоток с поддержкой Башни на Площади чудес! Башня до сих пор стоит с 1173 года, хотя наклонилась уже на пять метров, еще лет с 200-300 у нее есть", — подписал кадр Джеджула.
Вскоре многодетный отец опубликовал еще несколько кадров с элитного итальянского курорта в Тоскане, где весело попозировал с двумя дочерьми в купальниках на фоне моря. К слову, это стало первым путешествием за границу для самой младшей двухмесячной дочери звезды Эмилии.
"Первое купание в море Эмилии. С папой, да вообще. Две мои самые младшие красавицы, два солнышка, две сестрички!" — поделился шоумен.
К слову, в комментариях под фото не обошлось без острых вопросов. Подписчики поинтересовались, как ведущему удалось выехать из страны во время войны. На что Андрей резко ответил: "На законных основаниях в официальный отпуск! Друг, ты здесь в стену упрешься, потому что не там ищешь!".
