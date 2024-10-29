Андрей Джеджула показался с сыном-копией от Димопулос и трогательно поздравил его с 16-летием

Также шоумен показал, как его первенец менялся с годами.

Украинский ведущий Андрей Джеджула сообщил о важном празднике в его семье.

Первенец шоумена от певицы Санты Димопулос празднует день рождения. Даниэлю 29 октября исполняется 16 лет. По случаю праздника Андрей Джеджула опубликовал архивные и свежие фото с сыном-копией. Шоумен показал, как его первенец менялся с годами.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Кроме того, ведущий адресовал сыну теплые слова с поздравлениями. Шоумен отметил особые черты характера Даниэля. Также Джеджула пожелал сыну легкой судьбы. Тем временем шоумен пообещал сыну быть рядом и в случае необходимости подставить плечо помощи.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

"Ты – невероятно искренняя, добрая и открытая душа, ты – умный и сообразительный, талантливый и харизматичный, ты – веселый и интересный! А еще мужественный! И можно бесконечно говорить о твоих добродетелях, но есть и за что получить на орехи. Но в 16 без этого никак! Ты только познаешь мир, но я верю, что он будет у твоих ног и тебе откроются все двери! А я как отец всегда любил, люблю и буду любить тебя во всех ситуациях, абсолютно любого!" – обратился к сыну шоумен.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Напомним, недавно хореограф Грег Чапкис поздравлял сына с 16-летием. Также танцор показывал, как его первенец менялся с годами.

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