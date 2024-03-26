Андрей Джеджула показался со своим подросшим 15-летним сыном-красавцем и рассказал о его операции

Звездный отец с Даниэлем показали, как провели день в Киеве.
Украинский телеведущий Андрей Джеджула показался со своим заметно подросшим сыном Даниэлем от певицы Санты Димопулос.
Так, парень приехал в Киев из-за границы, чтобы провести время с отцом. Вместе они пошли гулять по столице и наслаждаться красотой города. В частности, посетили Контрактовую площадь и наделали общих фото. Ими 15-летний Даниэль поделился в собственном фотоблоге. В кадре Джеджула с сыном-копией позируют в черных худи и солнцезащитных очках. На их фоне виднеется знаменитое киевское колесо обозрения. К слову, Даниэль с папой даже успели прокатиться на нем и сделать несколько фото на высоте.
"Хорошо проводим время", - восхитил подписью сын Джеджулы.
Кроме того, Андрей повел своего сына в украинский ресторан, где они насладились традиционными украинскими блюдами. Также в своих сторис 15-летний Даниэль показал, как с папой побывал на Крещатике и Андреевском спуске. И также рассказал о российской агрессии, сделав фото уничтоженной вражеской техники.
День был насыщенным, ведь Джеджула также привез своего сына в больницу, где его осматривал врач перед предстоящей операцией. Впрочем, подробности телеведущий разглашать не стал.
Напомним, недавно Светлана Тарабарова на атмосферных фото показала своих троих заметно подросших детей.
Читайте также:
- Экс-жена Виктора Павлика впервые после скандального развода закрутила новый роман
- 23-летняя жена Владимира Остапчука похудела на 10 кило: фото до и после
- Ирина Федишин показала редкое фото с мамой и удивила ее молодым видом: "Словно две сестры"
- Экс-"Холостяк" Иракли Макацария показал, как в Грузии его жена 22-летие отпраздновала