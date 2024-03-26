Андрей Джеджула показался со своим подросшим 15-летним сыном-красавцем и рассказал о его операции

Украинский телеведущий Андрей Джеджула показался со своим заметно подросшим сыном Даниэлем от певицы Санты Димопулос.

Так, парень приехал в Киев из-за границы, чтобы провести время с отцом. Вместе они пошли гулять по столице и наслаждаться красотой города. В частности, посетили Контрактовую площадь и наделали общих фото. Ими 15-летний Даниэль поделился в собственном фотоблоге. В кадре Джеджула с сыном-копией позируют в черных худи и солнцезащитных очках. На их фоне виднеется знаменитое киевское колесо обозрения. К слову, Даниэль с папой даже успели прокатиться на нем и сделать несколько фото на высоте.

Андрей Джеджула с сыном прогулялись по Киеву. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

Андрей Джеджула с сыном прогулялись по Киеву. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

Андрей Джеджула с сыном прогулялись по Киеву. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

"Хорошо проводим время", - восхитил подписью сын Джеджулы.

Кроме того, Андрей повел своего сына в украинский ресторан, где они насладились традиционными украинскими блюдами. Также в своих сторис 15-летний Даниэль показал, как с папой побывал на Крещатике и Андреевском спуске. И также рассказал о российской агрессии, сделав фото уничтоженной вражеской техники.

Андрей Джеджула с сыном прогулялись по Киеву. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

Андрей Джеджула с сыном прогулялись по Киеву. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

Андрей Джеджула с сыном прогулялись по Киеву. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

Андрей Джеджула с сыном прогулялись по Киеву. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

День был насыщенным, ведь Джеджула также привез своего сына в больницу, где его осматривал врач перед предстоящей операцией. Впрочем, подробности телеведущий разглашать не стал.

Андрей Джеджула с сыном. Фото: Instagram Даниэля Джеджулы

Напомним, недавно Светлана Тарабарова на атмосферных фото показала своих троих заметно подросших детей.

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