Андрей Джеджула покрестил новорожденную дочь и на фото с таинства впервые полностью ее показал

Андрей Джеджула с дочерью Эмилией / © instagram.com/djedjula

Украинский телеведущий Андрей Джеджула покрестил новорожденную дочь от жены, которую он тщательно скрывает.

Эмилии исполнилось уже восемь месяцев. Поэтому, по случаю особенной даты шоумен решил поделиться радостными новостями. Как оказалось, ведущий уже успел покрестить дочь. Произошло это еще три месяца назад. Однако, как Андрей Джеджула и обещал, важными событиями он делится с задержкой, чтобы как можно больше приватно насладиться моментом.

Дочь Андрея Джеджулы Эмилия / © instagram.com/djedjula

Кстати, шоумен уже также опубликовал нежные фото с таинства. На снимках ведущий прекратил скрывать Эмилию и впервые полностью ее показал. На крещении дочь Андрея Джуджелы была одета в белый наряд. Этот радостный момент вместе с отцом и сестрой разделил сын шоумена Даниэль.

"Нам 8 месяцев, а вот такой Эмили была 3 месяца назад, когда мы тебя покрестили. Круглосуточного тебе Ангела-хранителя, доченька! Люблю тебя! Позже уже покажу актуальные фото моей 8-ми месячной принцессы! Извините, но все семейные события я намеренно выставляю или с задержкой, или с блюром, а большинство вообще оставляю в частном семейном альбоме!" - поделился ведущий.

Андрей Джеджула с дочерью Эмилией и сыном Даниэлем / © instagram.com/djedjula

Отметим, Андрей Джеджула является многодетным отцом. Шоумен воспитывает сына Даниэля, которого ему родила певица Санта Димопулос. Также у ведущего от бывшей жены Юлии Леус есть дочь Адель. В июне 2025-го шоумен стал многодетным отцом. Новая жена Андрея Джеджулы родила ему дочь Эмилию.

