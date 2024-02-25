Андрей Джеджула поздравил дочь с 3-летием и показал, какой была их последняя встреча

Украинский ведущий Андрей Джеджула сообщил о важном празднике в его семье. Дочь знаменитости от экс-жены Юлии Леус празднует день рождения.

Маленькой Аделине исполняется три года. Шоумен посвятил девочке пост в Instagram. В частности, он опубликовал видео, где показал, какой была их последняя встреча. К слову, пять месяцев назад у шоумена наконец-то получилось увидеться с дочерью и провести с ней время. Также ведущий адресовал Аделине теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

Андрей Джеджула растрогал кадрами с последней встречи с 3-летней дочерью

"Мое маленькое солнышко! Моя доченька, Аделичка! Уже три года пролетело с момента, когда я впервые увидел тебя и влюбился в мою кроху с первой секунды, когда ты появилась на свет. Я люблю каждую клеточку тебя, за которой еще крошечной ухаживал наравне с любым сознательным папой или мамой! Я люблю твой смех и непоседливость, твой гиперактивный нрав, как и у твоего старшего брата Дэни. Твои бездонные невинные глаза – это океан моих чувств!" – отметил шоумен.

Андрей Джеджула пожелал маленькой Аделине, чтобы ей больше не приходилось переживать войну, чтобы она всегда была счастлива и чтобы судьба дарила только приятные моменты.

Андрей Джеджула с дочерью / Фото: instagram.com/djedjula

"Я желаю тебе, чтобы больше никогда ты не праздновала свой день рождения через день после начала войны, чтобы в твоей жизни не было слов: "война", "печаль", "опасность", "горе" и "разочарование". Я желаю, чтобы ты всегда была здорова и счастлива. Будь честной, доброй, умной и послушной! И пусть судьба к тебе будет хорошей, моя детка", - обратился к дочери ведущий.

Шоумен, который видел дочь последний раз пять месяцев назад, поделился, что перевел средства на подарок и надеется, что Аделина его получит.

Напомним, у Андрея Джеджулы с мамой его дочери Юлией Леус натянутые отношения. У бывших супругов не получилось договориться по поводу совместной опеки над Аделиной. В конце прошлого года суд вынес приговор, где удовлетворил все требования ведущего. Леус судебное решение просто шокировало.

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