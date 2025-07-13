Андрей Джеджула рассказал об отношениях с сыном от Димопулос, который живет с ним: "Непростой период"

Андрей Джеджула с сыном / © instagram.com/djedjula

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Украинский ведущий Андрей Джеджула рассказал об отношениях с сыном от певицы Санты Димопулос.

В прошлом году 16-летний Даниэль переехал жить к отцу в Украину. Андрей Джеджула говорит, что за это время жизнь сына изменилась. В частности, у него теперь есть возможность чаще проводить время с сестрами, бабушкой и другими родственниками. Кроме того, Даниэль обзавелся новыми друзьями. Вместе с тем у сына шоумена появились различные обязанности, занятия и нагрузки. Тем не менее, юноша наслаждается своим пребыванием в Украине.

"Год назад ко мне приехал из-за границы мой сын Даниэль и остался жить со мной в Украине, которую он любит всем сердцем! Здесь у него теперь куча друзей, куча новых обязанностей, занятий, различных нагрузок, а еще замечательная бабушка (мамина), воспоминания о дедушке и бабушке небожителей (моих) и куча мест, которые о них напоминают! Еще две сестры, двоюродный брат, тетя, дядя, друг в лице моей жены и множество заботливых родственников и наставников!" - говорит шоумен.

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Андрей Джеджула с сыном от Санты Димопулос / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула говорит, что у них с сыном прекрасные отношения. Тем не менее, Даниэль сейчас подросток и у него переходный возраст. Конечно, сложностей не избежать. Шоумен признается, что иногда общий язык нелегко найти. Однако они всегда идут на встречу друг другу и, если и возникают проблемы, то преодолевают их. Единственное, о чем сейчас мечтает шоумен, так это то, чтобы в Украине закончилась война, и его дети жили под мирным небом.

"Откровенно скажу, что это непростой период 16 лет и не всегда легко найти общий язык родителям, но ищем и находим! Люблю тебя, сын, и мечтаю, чтобы как можно скорее тебе и твоим ровесникам, а также другим детям страны вернули детство, украденное войной", - добавил шоумен.

Напомним, в прошлом году Андрей Джеджула присоединился к добровольческому корпусу и защищает теперь небо от вражеских беспилотников. Недавно ведущий показывал, как во время обстрела Киева сбивал "Шахеды".