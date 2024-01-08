Андрей Джеджула растрогал обращением к покойному отцу в годовщину его смерти

Украинский телеведущий Андрей Джеджула почтил память покойного отца.

Родного человека знаменитости не стало два года тому назад. В годовщину смерти папы шоумен посвятил ему трогательный пост. Андрей Джеджула растрогал словами о своем отце и откровенно признался, что ему не хватает рядом родного человека.

"Два года, как тебя невозможно обнять и поцеловать, равно как и услышать советы, и поговорить. На Рождество Христово (по старому календарю) ты пошел на небо к маме! Именно поэтому мне с изменением даты пока сложно и знаковых дат у меня стало просто вдвое больше! Папа! Не хватает тебя, правда, даже в простых банальных делах, в которых ты был асом! Ко всем родные приходят за праздничный стол, а ты из него фактически и ушел!" – растрогал ведущий.

Отец Андрея Джеджулы / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула поделился, что потеря отца для него была очень сильно болезненной. Однако шоумена утешает мнение, что его родной человек сейчас находится в лучших мирах.

"Ты мой спортивный наставник, врач, критик, защитник, новатор и, конечно, мозгопромыватель (да куда же без этого). Несмотря на все, лучший в мире папа и дедушка! Я люблю тебя всем сердцем и только мысль о том, что ты уже с мамой и остальными нашими родственниками-небожителями у Бога, радует меня", — поделился шоумен.

Напомним, отца Андрея Джеджулы не стало 7 января 2022 года. Его жизнь забрала тяжелая болезнь – рак мозга, который врачи диагностировали в марте 2020 года.

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