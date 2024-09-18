Андрей Джеджула растрогал видео, как впервые за почти год встретился с 3-летней дочерью

Шоумену повезло провести время с Адель в Варшаве.

Украинский ведущий Андрей Джеджула показал, как впервые за почти год встретился с 3-летней дочерью.

Шоумен не видел Адель 10 месяцев. Дело в том, что он проживает в Украине, а девочка вместе с матерью Юлией Леус в Польше. Однако Андрею Джеджуле представилась возможность приехать в Варшаву, поэтому он не упустил случая увидеться с дочерью и провести с ней время.

В своем Instagram шоумен опубликовал трогательный ролик, как впервые за почти год встретился с Адель. На видео Андрей Джеджула держал маленькую дочь на руках, обнимал и нежно целовал ее в щечку. Как поделился ведущий, в тот момент он был очень счастлив.

Андрей Джеджула показал трогательное видео, как впервые за 10 месяцев встретился с дочерью

"Наконец-то доехал до моей маленькой принцессы! Более 10 месяцев не видел мое солнышко! У меня радости полные штаны! Подстроил билеты так, чтобы была возможность встретить перед поездом мою дочь Аделичку в Варшаве!" – поделился ведущий.

Отметим, Андрей Джеджула воспитывает двоих детей. От первой жены, Санты Димопулос, у шоумена есть сын Даниэль, а от второй, Юлии Леус, – дочь Адель.

Напомним, недавно режиссер Алан Бадоев впервые за длительное время показал свою 19-летнюю дочь. Знаменитость также рассказал об учебе Лолиты.

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