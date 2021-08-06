Андрей Джеджула с крошечной дочкой сходил в церковь: "Была со мной уже как прихожанка"

Андрей Джеджула с крошечной дочкой сходил в церковь: "Была со мной уже как прихожанка"

Шоумен с детства приучает дочь посещать церковь.

Украинский шоумен Андрей Джеджула, который ранее жаловался, что пока еще жена запретила ему видеть дочь, похоже, таки смог договориться с экс-возлюбленной.

По крайней мере, все чаще артист в своем фотоблоге делится фото и видео с совместного времяпрепровождения. Так вот молодой отец рассказал, что недавно с крохотной Аделиной вместе посетил церковь. По словам Джеджулы, девочка вела себя спокойно и "не мешала папе молиться".

"На светлой стороне прибыло! Вчера впервые после крестин дочь была со мной в Храме Божьем уже как прихожанка! Спокойная, все рассматривала и вовсе папе не мешала, пока молился! Солнышко мое, пусть Ангел Хранитель всегда будет рядом и помогает тебе во всем!" — написал Джеджула.

Напомним, что отношения между Андреем Джеджулой и его женой и матерью его ребенка Юлией Леус ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем и Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался.

Впоследствии модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с Джеджулой.

Недавно шоумен впервые прокомментировал скандал с женой. Юлю Джеджула назвал ловкой манипуляторшей, которая "научилась жить за счет таких дураков, как он". Также ведущий заметил, что Юля много времени проводит в Instagram и отметил, что она стала популярной только после того, как вышла за него замуж.

Со своей стороны, модель показала, как он ее жестоко избил. Леус обнародовала снимки, на которых ее лицо в синяках.

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