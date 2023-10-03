Андрей Джеджула с рупором на митинге возле МВД призвал остановить издевательство над животными

Телеведущий Андрей Джеджула принял участие в митинге с требованием к полиции обратить внимание на издевательства над животными, а также предотвратить это.

Вместе с зооактивистыми и неравнодушными гражданами шоумен вышел с протестом в стены Министерства внутренних дел Украины. Люди с плакатами призвали полицию не закрывать глаза на преступления против животных и наказать всех тех, кто цинично обращается с четвероногими.

Джеджула возглавил митинг, взяв в руки рупор – ведущий высказал требования граждан к стражам порядка. Видео с пикета шоумен поделился на своей странице в Instagram.

"Состоялся митинг у здания МВД по поводу жестокости общества к животным и бездействия полиции по делам о палачах животных", — отметил ведущий.

Как рассказал после мероприятия ведущий, им с активистами удалось добиться определенных результатов своей акцией. В частности, они договорились о создании совместной рабочей группы с полицией и правозащитными организациями.

"Из позитива: Дело Прулуцких палачей активизировалось и на контроле (увидим и проверим, на что все же хорошо полиция). Договорились создать совместную рабочую группу с полицией и правозащитными организациями. Впервые увидел в действии полицию — диалога, которая максимально не стереотипно приятно общалась и таки вела этот диалог! Призывы к посещению митинга пересмотрело, лайкнуло и репостнуло десятки тысяч в разных соцсетях", — рассказал шоумен.

Андрей Джеджула у стен МВД призвал прекратить издевательства над животными

Однако были и отрицательные моменты, по словам Джеджулы. Большинство из них касались возможности проведения митинга и реакции чиновников на требования граждан. Однако на этом, говорит ведущий, они не намерены останавливаться.

"Решение о разрешении на проведение митинга получили за день (рабочий), поэтому не имели возможности анонсировать мероприятие активно. Звук поставить не разрешили, только мегафон (вроде мы мешать будем соседям в рабочий день и в рабочее время). Общество снова показало, как" готово "поддерживать любую инициативу по большей части с дивана! Высокие чины МВД нас проигнорировали и направили от себя представителей (и на том спасибо). Планы: провести митинги возле ВРУ, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры!", — добавил Джеджула.

Отметим, что телеведущий уже не в первый раз принимает участие в таких мероприятиях. Джеджула неоднократно призывал полицию обращать внимание на преступления против животных и наказывать виновных.

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