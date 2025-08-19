Андрей Джеджула сделал пластическую операцию на лице и похвастался результатом

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

Украинский телеведущий Андрей Джеджула сделал пластическую операцию.

Шоумен решился лечь под нож пластического хирурга еще весной, однако лишь сейчас, после завершения реабилитации, начал рассказывать об этом в Instagram. Ведущий говорит, что поскольку для его работы важно хорошо выглядеть, то он тщательно ухаживает за лицом. Однако есть один момент, на который Андрей Джеджула не может влиять - нависающие верхние веки.

"Годы - они берут свое. Я решил немножко подшаманить верхние веки. Поскольку я работаю на телевидении, сцене и так далее, немного важно беречь каким-то образом молодость. Я могу делать кучу упражнений с лицом, я всем этим занимаюсь, у меня есть упражнения ежедневные, но я точно ничего не могу сделать с веками верхними", - говорит шоумен на YouTube-канале "DJEDJULA TV".

Андрей Джеджула сделал пластическую операцию / © скриншот с видео

Поэтому, Андрей Джеджула решился на блефаропластику - операцию, корректирующую форму век. Также шоумен показывал, как проходило хирургическое вмешательство. В общем, операция была успешной. Некоторое время ведущему нельзя было заниматься спортом, а также он носил солнцезащитные очки. Сейчас же на свежих фото знаменитости можно заметить результат пластической операции.

Андрей Джеджула после пластической операции / © instagram.com/djedjula

Напомним, недавно Андрей Джеджула в третий раз стал отцом. Шоумен уже показывал фото с одномесячной дочкой, которую назвали Эмилией.