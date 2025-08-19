- Дата публикации
Андрей Джеджула сделал пластическую операцию на лице и похвастался результатом
Шоумен объяснил, почему решился лечь под нож пластического хирурга.
Украинский телеведущий Андрей Джеджула сделал пластическую операцию.
Шоумен решился лечь под нож пластического хирурга еще весной, однако лишь сейчас, после завершения реабилитации, начал рассказывать об этом в Instagram. Ведущий говорит, что поскольку для его работы важно хорошо выглядеть, то он тщательно ухаживает за лицом. Однако есть один момент, на который Андрей Джеджула не может влиять - нависающие верхние веки.
"Годы - они берут свое. Я решил немножко подшаманить верхние веки. Поскольку я работаю на телевидении, сцене и так далее, немного важно беречь каким-то образом молодость. Я могу делать кучу упражнений с лицом, я всем этим занимаюсь, у меня есть упражнения ежедневные, но я точно ничего не могу сделать с веками верхними", - говорит шоумен на YouTube-канале "DJEDJULA TV".
Поэтому, Андрей Джеджула решился на блефаропластику - операцию, корректирующую форму век. Также шоумен показывал, как проходило хирургическое вмешательство. В общем, операция была успешной. Некоторое время ведущему нельзя было заниматься спортом, а также он носил солнцезащитные очки. Сейчас же на свежих фото знаменитости можно заметить результат пластической операции.
Напомним, недавно Андрей Джеджула в третий раз стал отцом. Шоумен уже показывал фото с одномесячной дочкой, которую назвали Эмилией.