Андрей Джеджула шокировал видео, на котором жена в истерике кричит на него с матом

Андрей Джеджула шокировал видео, на котором жена в истерике кричит на него с матом

Шоумен впервые обнародовал компрометирующий ролик.

Украинский шоумен Андрей Джеджула долгое время довольно лаконично комментировал публичный конфликт с экс-возлюбленной и пока еще женой Юлией Леус.

И, по итогу, мужчина решил расставить точки над "и". Блогеру Ирине Маловице Джеджула рассказал, что и жена часто позволяла себе кричать на него, используя при этом нецензурную лексику.

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В доказательство своих слов ведущий поделился видео, на котором Леус визжит на него на кухне. Женщину разозлило то, что Джеджула запостил в сторис своего Instagram видео, как заворачивает грязный подгузник их совместной дочери.

"Ты вообще больной на голову? Уже говно ребенка показывает" Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больной. Ты конченый. Это никто не выставляет то, что ты выставляешь. Ты дебилоид тупорылый. Иди на х*й ", — говорит на видео Юля.

Эта ссора была запечатлена домашней камерой видеонаблюдения, о которой, по словам Андрея, в доме знали все, включая домработницу.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! Момент ссоры смотрите с 22 минуты

После того, как Леус накричала на Джеджулу, она вывезла маленькую дочь, которая в это время спала в коляске, в комнату. Телефон мужа она бросила на пол. Шоумен добавил, что такие ситуации могли происходить два-три раза в неделю.

Отметим, что отношения между Андреем Джеджулой и его женой и матерью его ребенка Юлией Леус ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем и Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался.

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