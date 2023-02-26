Андрей Джеджула трогательно обратился к дочери, которую не видел семь месяцев, и показал фото с ней

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула в день рождения дочери обратился к ней.

В частности, в своем Instagram он адресовал 2-летней Аделине пост. Шоумен отметил, что полномасштабная война в Украине разделила их. Сейчас он должен бороться за возможность видеться с ним. Впрочем, Джеджула не теряет надежды, что вскоре сможет снова общаться с Аделиной.

"Страшное слово "война" разъединила нас, оставила возможности видеться! Теперь мы должны бороться за существование украинцев как вида, нации, а я еще и за право видеться и быть с тобой! Но свет рано или поздно приходит на смену темноте и однажды все плохое закончится для нас всех, кто борется и не опускает руки!" – отметил Джеджула.

Андрей Джеджула с дочерью / Фото: instagram.com/djedjula

Шоумен во 2-летие дочери, которую он не видел два месяца, адресовал ей немало теплых слов с поздравлениями.

"Я хочу пожелать тебе, чтобы этот мир был всегда по-детски с интересом полностью открыт к тебе, как и ты к нему сейчас! Чтобы ничто в твоей жизни не изменило твою светлую и чистую душу! Чтобы ты была источником вдохновения и гармонии для всех вокруг, а возле тебя были только люди, которые по-настоящему любят тебя и ценят без всяких "но", чтобы ты была счастливой, здоровой, умной, откровенной и жизнерадостной девочкой! Моя Аделя, я люблю тебя от твоего первого дыхания и буду любить до последнего своего!" – обратился к дочери Джеджула.

Отметим, Андрей Джеджула неоднократно обвинял экс-жену Юлию Леус, что она препятствует его общению с дочерью. По словам ведущего, с начала полномасштабной войны бывшая не дает ему видеться с Аделиной. Чтобы решить этот вопрос, Джеджула обратился в органы опеки.

Читайте также: