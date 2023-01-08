Андрей Джеджула трогательно обратился к покойному папе и показал архивное фото с ним

Ведущий Андрей Джеджула почтил память покойного папы в годовщину его смерти.

Как рассказал шоумен, ему сложно было осознавать, что его отца не стало, а тем более на такой большой праздник, как Рождество. Впрочем, разговор со священным помог Джеджуле справиться с переживанием и горем.

"Сегодня ровно год как не стало папы! Сложно было осознать, как Боженька призвал папу, невероятного жизнелюба, на Рождество в такой Святой День! И только священник одной своей фразой дал мне "успокоительное": "…а ты думаешь Бог всех на Свой День Рождение приглашает!?". С тех пор это согревает мне душу глубокой верой в то, что у моих родителей-небожителей там все хорошо и они мои Ангелы Хранители! Каждый день молюсь за вас, как и вы за меня!" – растрогал ведущий.

Также Джеджула показала архивное черно-белое фото с папой, на котором еще совсем маленьким изображен с Владимиром Владимировичем.

Еще совсем маленький Андрей Джеджула с папой / Фото: instagram.com/djedjula

"Папуль, я люблю тебя, и тебя, как и мамы, мне реально не хватает! Поздравьте Нашего Боженьку с Днем Рождения!" – растрогал обращением к папе Андрей Джеджула.

Напомним, отца ведущего не стало на Рождество год назад. Как рассказал Джеджула,жизнь родного ему человека забрал рак мозга, а также осложнения, вызванные коронавирусом.

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