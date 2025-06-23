Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Украинский ведущий Андрей Джеджула в третий раз стал отцом и показал новорожденную дочь.

Шоумен в своем Instagram неожиданно рассказал о пополнении в его семье. Ведущий стал многодетным отцом. Так, 22 июня у Андрея Джеджулы родилась дочь. Девочку назвали Эмилией. Знаменитость также не стал скрывать дочь, а уже и показал первые фото с ней. Правда, лицо малышки Джеджула пока что держит подальше от посторонних глаз.

Андрей Джеджула с новорожденной дочерью / © instagram.com/djedjula

"Я снова папа! 22.06.25 в 12:43 к нашей семье присоединился маленький ангелочек Эмилия! Поздравляем новую жительницу планеты Земля!" - поделился шоумен.

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Для многих новость о пополнении в семье Андрея Джеджулы стала просто шоком. Дело в том, что он тщательно скрывал подробности личной жизни. Поэтому, пока не известно, кто является мамой девочки. Впрочем, шоумен пообещал постепенно все рассказать.

"Понимаю, что для большинства это очень неожиданно! Но такую радостную новость не смог от вас скрыть! Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных из личной жизни, которые я сделал максимально личными в это сложное для всех нас время", - добавил шоумен.

Андрей Джеджула с новорожденной дочерью / © instagram.com/djedjula

Отметим, Андрей Джеджула теперь является многодетным отцом. Ведущий воспитывает 16-летнего сына Даниэля, которого ему родила певица Санта Димопулос. Также в браке с Юлией Реус ведущий стал отцом дочери Аделины, которой сейчас 4 года.

Напомним, недавно пополнение произошло в семье ведущей Леси Никитюк. Знаменитость в одном из роддомов Киева родила первенца. Ведущая уже показала первые фото с сыном.

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