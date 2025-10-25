Андрей Джеджула в военной форме потренировался с сыном на полигоне и покорил ловкой стрельбой

Андрей Джеджула с сыном / © instagram.com/djedjula

Украинский ведущий Андрей Джеджула поделился кадрами со своего досуга с сыном Даниэлем.

В фотоблоге звезда поделился с фанами, как с подросшим 16-летним сыном время проводит на выходных. Так, на кадрах Андрей в военном камуфляже попозировал с сыном в похожем образе на полигоне. Ведущий рассказал, что время от времени выезжает с парнем потренироваться на полигон. Вместе семейство тренировалось ловкости с оружием и продемонтсрувало свои умения.

Андрей Джеджула с сыном / © instagram.com/djedjula

Сын Андрея Джеджулы / © instagram.com/djedjula

Сын Андрея Джеджулы / © instagram.com/djedjula

«Субботняя тренировка с сыном Даниэлем в разгаре», — написал звездный отец.

В комментариях юзеры порадовались за Джеджулов и поставили ведущего в пример настоящего отца.

Какой молодец! Время отца с сыном

Это лучшее утро, когда вот так с сыном

Вы — пример настоящего отца

К слову, Даниэль родился в гражданском браке Андрея Джеджулы и Санты Димопулос. Певица сейчас проживает за границей, а их общий сын, которому скоро исполнится 17 лет — с папой в Киеве. Бывшие прекрасно ладят между собой и общаются по воспитанию потомка. На днях ранее Санта делилась, как относится к самостоятельной жизни сына в столь юном возрасте.

