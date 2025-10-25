- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 1 мин
Андрей Джеджула в военной форме потренировался с сыном на полигоне и покорил ловкой стрельбой
Семейство начало выходные с физической подготовки.
Украинский ведущий Андрей Джеджула поделился кадрами со своего досуга с сыном Даниэлем.
В фотоблоге звезда поделился с фанами, как с подросшим 16-летним сыном время проводит на выходных. Так, на кадрах Андрей в военном камуфляже попозировал с сыном в похожем образе на полигоне. Ведущий рассказал, что время от времени выезжает с парнем потренироваться на полигон. Вместе семейство тренировалось ловкости с оружием и продемонтсрувало свои умения.
«Субботняя тренировка с сыном Даниэлем в разгаре», — написал звездный отец.
В комментариях юзеры порадовались за Джеджулов и поставили ведущего в пример настоящего отца.
Какой молодец! Время отца с сыном
Это лучшее утро, когда вот так с сыном
Вы — пример настоящего отца
К слову, Даниэль родился в гражданском браке Андрея Джеджулы и Санты Димопулос. Певица сейчас проживает за границей, а их общий сын, которому скоро исполнится 17 лет — с папой в Киеве. Бывшие прекрасно ладят между собой и общаются по воспитанию потомка. На днях ранее Санта делилась, как относится к самостоятельной жизни сына в столь юном возрасте.
Напомним, недавно актриса Ольга Сумская показала полезный подарок от дочери и как осваивала новый агрегат дома.