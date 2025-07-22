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- Гламур
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Андрей Джеджула восхитил фото с одномесячной дочкой и публично обратился к жене
Ведущий до сих пор держит мать своей дочери в тайне.
Украинский телеведущий Андрей Джеджула поделился с поклонниками особым праздником в семье — его самой младшей дочери Эмилии 22 июля исполнился один месяц.
По этому случаю звездный отец опубликовал трогательную фотографию в Instagram, где попозировал с крохой на руках, которая сладко спала на его груди. В своей публикации Джеджула обратился к дочери и жене со словами благодарности и любви.
"Нам сегодня один месяц! Эмилия, солнышко, с первым месяцем тебя, любимая, и тебя моя родненькая!" — восхитил Андрей.
В комментариях фаны поздравили ведущего с такой замечательной датой и пожелали дочери расти в мирной Украине.
Как быстро прошел месяц, поздравляю вас
Желаю всем деткам Украины праздновать день рождения в свободной стране под мирным небом
Поздравляю самого счастливого папу с первым месяцем дочери. Растите счастливыми и в свободной стране!
Напомним, недавно Андрей Джеджула сообщил о кардинальных изменениях в личной жизни. Шоумен после заявления о рождении дочери рассказал о женитьбе и почему он скрывает возлюбленную.