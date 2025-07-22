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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1354
Время на прочтение
1 мин

Андрей Джеджула восхитил фото с одномесячной дочкой и публично обратился к жене

Ведущий до сих пор держит мать своей дочери в тайне.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Андрей Джеджула

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

Украинский телеведущий Андрей Джеджула поделился с поклонниками особым праздником в семье — его самой младшей дочери Эмилии 22 июля исполнился один месяц.

По этому случаю звездный отец опубликовал трогательную фотографию в Instagram, где попозировал с крохой на руках, которая сладко спала на его груди. В своей публикации Джеджула обратился к дочери и жене со словами благодарности и любви.

"Нам сегодня один месяц! Эмилия, солнышко, с первым месяцем тебя, любимая, и тебя моя родненькая!" — восхитил Андрей.

Андрей Джеджула с дочерью / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с дочерью / © instagram.com/djedjula

В комментариях фаны поздравили ведущего с такой замечательной датой и пожелали дочери расти в мирной Украине.

  • Как быстро прошел месяц, поздравляю вас

  • Желаю всем деткам Украины праздновать день рождения в свободной стране под мирным небом

  • Поздравляю самого счастливого папу с первым месяцем дочери. Растите счастливыми и в свободной стране!

Напомним, недавно Андрей Джеджула сообщил о кардинальных изменениях в личной жизни. Шоумен после заявления о рождении дочери рассказал о женитьбе и почему он скрывает возлюбленную.

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Дата публикации
Количество просмотров
1354
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