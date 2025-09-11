Андрей Джеджула впервые показал свою жену, которая родила ему третьего ребенка

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

Украинский телеведущий Андрей Джеджула впервые показал свою новую жену, которая более двух месяцев назад родила ему дочь.

Шоумен вместе со всей семьей отправился в отпуск. Компанию ведущему составили трое детей, жена, а также теща. Конечно, семейство сделало селфи все вместе в авто. Правда, лица жены и тещи Андрей Джеджула не торопится показывать, поэтому скрыл их смайликом.

Шоумен также поделился, что этот отпуск очень сильно желанный. Дело в том, что ведущий уже в течение шести лет не решался на отдых. Поэтому, он взял у друзей авто для семерых пассажиров, и они отправились в путешествие. Правда, по словам ведущего, поездка с двухмесячным ребенком - это еще тот вызов. Тем не менее, они успешно добрались до места назначения и уже наслаждаются отдыхом.

Андрей Джеджула с семьей / © instagram.com/djedjula

"Собрал всех и поехал в отпуск, в котором не был шесть лет! Решил, что поеду только вместе со всеми. Ну, как отпуск, непростой вызов, когда есть маленькие дети! Но все равно же желанный и долгожданный и в какой-то момент казалось, что нереальный!" - поделился шоумен.

Отметим, Андрей Джеджула является многодетным отцом. Ведущий воспитывает 16-летнего сына Даниэля, которого ему родила певица Санта Димопулос. В браке с блогершей Юлией Леус на свет появилась дочь Адель, которой сейчас четыре года. 22 июня этого года шоумен в третий раз стал отцом. Новая жена, которую знаменитость пока что скрывает, родила ему дочь Эмили.

Напомним, недавно Андрей Джеджула рассекретил, что сделал пластическую операцию. Шоумен уже продемонстрировал результат после реабилитации.