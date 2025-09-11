ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
560
Время на прочтение
2 мин

Андрей Джеджула впервые показал свою жену, которая родила ему третьего ребенка

Андрей Джеджула вместе с семьей отправился в отпуск. Шоумен поделился подробностями о путешествии.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Андрей Джеджула

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

Украинский телеведущий Андрей Джеджула впервые показал свою новую жену, которая более двух месяцев назад родила ему дочь.

Шоумен вместе со всей семьей отправился в отпуск. Компанию ведущему составили трое детей, жена, а также теща. Конечно, семейство сделало селфи все вместе в авто. Правда, лица жены и тещи Андрей Джеджула не торопится показывать, поэтому скрыл их смайликом.

Шоумен также поделился, что этот отпуск очень сильно желанный. Дело в том, что ведущий уже в течение шести лет не решался на отдых. Поэтому, он взял у друзей авто для семерых пассажиров, и они отправились в путешествие. Правда, по словам ведущего, поездка с двухмесячным ребенком - это еще тот вызов. Тем не менее, они успешно добрались до места назначения и уже наслаждаются отдыхом.

Андрей Джеджула с семьей / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с семьей / © instagram.com/djedjula

"Собрал всех и поехал в отпуск, в котором не был шесть лет! Решил, что поеду только вместе со всеми. Ну, как отпуск, непростой вызов, когда есть маленькие дети! Но все равно же желанный и долгожданный и в какой-то момент казалось, что нереальный!" - поделился шоумен.

Отметим, Андрей Джеджула является многодетным отцом. Ведущий воспитывает 16-летнего сына Даниэля, которого ему родила певица Санта Димопулос. В браке с блогершей Юлией Леус на свет появилась дочь Адель, которой сейчас четыре года. 22 июня этого года шоумен в третий раз стал отцом. Новая жена, которую знаменитость пока что скрывает, родила ему дочь Эмили.

Напомним, недавно Андрей Джеджула рассекретил, что сделал пластическую операцию. Шоумен уже продемонстрировал результат после реабилитации.

Дата публикации
Количество просмотров
560
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie