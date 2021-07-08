Андрей Джеджула впервые прокомментировал скандал с женой: "Юля – прекрасный манипулятор"

У шоумена лопнуло терпение.

Ведущий и актер Андрей Джеджула до сегодняшнего момента никоим образом не комментировал все упреки в его адрес от жены Юлии Леус.

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Но вот у шоумена лопнуло терпение и он очень развернуто впервые прокомментировал этот скандал. Во-первых, Джеджула объяснил, что никак не реагировал потому, что у него были связаны руки сначала беременностью Юли, затем кормлением грудью, ну и работа не позволяла публично комментировать скандал.

На днях Андрей уволился с госканала, и теперь расставил все точки над "и". Леус Джеджула назвал искусным манипулятором, который "научился жить за счет таких дураков, как он". Также ведущий заметил, что Юля много времени проводит в Instagram и отметил, что она стала популярной только после того, как вышла за него замуж.

"Вы знали Юлю до знакомства со мной? Она была известным артистом? Блогером? Бизнесвумен? Спортсменкой? Мотиватором? Кем? Дайте угадаю: "хайп — великая сила!". Но хайп на человеке, за счет которого ты живешь — это низко", — сказал шоумен.

Объяснил Андрей и инцидент, когда Леус разыскивала полиция, мол, Джеджула не знал где она делась с маленьким ребенком. Банковская карта Леус подвязана под его счет и в 2:30 ночи ему пришло сообщение, что Юля воспользовалась службой такси. На вопрос с кем был ребенок, пока Леус где-то ездила, Андрей ответа не получил, поэтому обратился в милицию.

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Джеджула заверил, что помогал жене как мог, пока она лежала с "ковидом", готовил, убирал, делал всю работу по дому, при этом работал. По мнению Джеджулы, его жене нравится "изображать из себя жертву и чтобы кружили".

"Вы спросите меня, почему я так много показываю в сторис? Потому что это единственный шанс показать реальное положение вещей во время такого прессинга и клеветы, которые начались с конца декабря, я выбрал позицию не отвечать, а на деле доказывать свою правоту! И с каждым днем мне давали все меньше ребенка. Зачем плакаться, что тебе не помогают, если ты вечно плюнешь на руку, протягивающую тебе помощь", — отметил актер.

Напомним, что отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. В декабре прошлого года между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался.

Вскоре модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с ним. Впрочем, пара продолжила жить в одной квартире.

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