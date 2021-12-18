Андрей Джеджула впервые рассказал о серьезной болезни отца: "Сложная у нас ситуация"

Владимиру Владимировичу 78 лет.
Украинский шоумен Андрей Джеджула впервые рассказал, что его отец тяжело заболел.
К слову, Владимир Владимирович лежит дома. За ним постоянно наблюдает сиделка. Дошло до того, что отец может даже не отреагировать на Андрея.
"Папа у меня тяжело больной. За ним ухаживает круглосуточная сиделка. Реабилитологи работают. Сложная у нас ситуация. Он не каждый раз на меня реагирует. Он меня узнает, но не всегда начинает со мной говорить. Может быть где-то в пространстве", — рассказал. ведущий "Зірковому шляху".
К слову, Владимиру Владимировичу 78 лет. Андрей решил лечить его дома.
"Я сказал никаких больниц и домов престарелых. Будем тянуть только в домашних условиях. Дома и стены лечат", – поделился знаменитость.
Отметим, что в этом году отец Андрея перенес тяжелую форму коронавируса.
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