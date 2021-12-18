Андрей Джеджула впервые рассказал о серьезной болезни отца: "Сложная у нас ситуация"

Андрей Джеджула впервые рассказал о серьезной болезни отца: "Сложная у нас ситуация"

Владимиру Владимировичу 78 лет.

Украинский шоумен Андрей Джеджула впервые рассказал, что его отец тяжело заболел.

К слову, Владимир Владимирович лежит дома. За ним постоянно наблюдает сиделка. Дошло до того, что отец может даже не отреагировать на Андрея.

"Папа у меня тяжело больной. За ним ухаживает круглосуточная сиделка. Реабилитологи работают. Сложная у нас ситуация. Он не каждый раз на меня реагирует. Он меня узнает, но не всегда начинает со мной говорить. Может быть где-то в пространстве", — рассказал. ведущий "Зірковому шляху".

Андрей Джеджула с отцом / instagram.com/djedjula

К слову, Владимиру Владимировичу 78 лет. Андрей решил лечить его дома.

"Я сказал никаких больниц и домов престарелых. Будем тянуть только в домашних условиях. Дома и стены лечат", – поделился знаменитость.

Отметим, что в этом году отец Андрея перенес тяжелую форму коронавируса.

Читайте также: