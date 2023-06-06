Андрей Джеджула заинтриговал фанов фотографией с младенцем на руках: "Я опять папа"

Украинский шоумен Андрей Джеджула удивил подписчиков новой фотографией в своих социальных сетях.

На своей странице в Instagram ведущий добавил фото, на котором позировал с младенцем на руках и огромным букетом цветов.

"Время идет и я опять папа…", — подписал кадр Джеджула.

Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Поклонники уже принялись поздравлять шоумена с пополнением в семье. Однако Джеджула поспешил разочаровать фанатов и сообщил, что он снова стал крестным отцом. Оказывается, что у шоумена уже целых 10 крестников.

"Да! Я стал папой… Крестным папой стал 10 раз! Мои крестники: Евгений, Тимофей, Лука, Александра, Милания, Кирилл, Даниил, Михаил, Марк и теперь самая молодая Инга! За каждого ребенка и родителей молюсь каждый день! Пусть у них у них всех будет легкая судьба!", – написал Джеджула.

Напомним, что у Андрея Джеджулы двое детей. 14-летнего сына Даниэля от певицы Санты Димопулос и двухлетней дочери Адель от брака с Юлией Леус.

Читайте также: