Андрей Джеджула заявил, что его жена выпивала и манипулировала им: "В Юли просыпался демон"

Андрей Джеджула заявил, что его жена выпивала и манипулировала им: "В Юли просыпался демон"

Он говорит, что они ссорились тогда, когда жена пила.

Украинский шоумен Андрей Джеджула удивил подробностями семейной жизни со своей экс-любимой Юлией Леус.

В эфире шоу "Не бреши мені" на телеканале Live шоумен рассказал, что Юля не терпела никакой критики. Кроме этого, она любила выпить. Как утверждает Андрей, они ссорились в основном лишь тогда, когда Юля употребляла алкоголь.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / instagram.com/djedjula

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"Мне раньше нужно было обратить на это внимание. Ну перебрала девушка. А Юля умеет перебрать. Когда Юля пьет, просыпается демон. 90% всех ссор произошли тогда, когда Юля пила. Она находит проблему из ничего, раздувает ее, находит виновного, обижается. А самое страшное, что она начинает манипулировать ", — заявил Джеджула.

Юлия в свою очередь сообщила, что ее экс-любимый сам ею манипулировал. Он постоянно провоцировал ее на ссоры. Также он снимал ее скрытой камерой.

"Он постоянно меня провоцировал. Я лишь однажды заметила, как он смотрит на камеру. Я кричу на него, оскорбляю его, а он молчит. Я подумала, что это странно, ведь он и сам неоднократно и оскорблял меня и посуды бил. Он это все снимал и угрожал, что покажет это ", — говорит Юлия.

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