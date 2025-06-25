Андрей Джеджула женился на женщине, которая родила ему третьего ребенка

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Украинский телеведущий Андрей Джеджула, который в третий раз стал отцом, официально женился.

Так, в личной жизни шоумена произошли кардинальные перемены. Оказывается, он находится в отношениях. Более того, 22 июня знаменитость в третий раз стал отцом. Маму новорожденной дочери ведущий скрывает. В интервью Oboz.ua он говорит, что постепенно будет раскрывать подробности их отношений. Впрочем, Джеджула не будет делать это слишком активно, ведь избранница не стремится к публичности. Единственное, что может сказать сейчас ведущий, так это то, что он с ней женат.

«Да, мы официально женаты — и это пока все, что могу сказать. А дальше будет, как в фильме про Бенджамина Баттона: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. В этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни — не делился ею публично. Не скрывал жену — это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует», — делится шоумен.

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Андрей Джеджула с новорожденной дочерью от второй жены / © instagram.com/djedjula

Хотя Андрей Джеджула и скрывает пока что избранницу, однако все же отмечает, что она не связана с шоу-бизнесом. Ведущий говорит, что в отношениях для него это стало важным фактором.

«Она не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. И, честно говоря, это тоже стало для меня очень важным выбором», — заверил шоумен.

Отметим, около четырех лет Андрей Джеджула состоял в гражданском браке с певицей Сантой Димопулос. Бывшие воспитывают 16-летнего сына Даниэля. Также шоумен был женат на Юлии Реус. Бывшие супруги имеют общую дочь Адель, которой сейчас четыре года.

Напомним, недавно продюсер Александр Ягольник сообщил, что женился во второй раз. С новой избранницей он познакомился еще тогда, когда находился в браке с другой.

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