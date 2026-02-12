Андрей Федичник после развода с Денисенко заговорил о новых романах и считает ли себя "абьюзером"

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Украинский актер Андрей Фединчик, который недавно скандально расстался с Натальей Денисенко, откровенно заговорил о личной жизни после разрыва.

Сейчас артист не скрывает, что внимание со стороны поклонниц к нему значительно увеличилось. Однако пока он сознательно выбрал быть холостяком и отказывать на предложения познакомиться. По словам Фединчика, в этот период его не привлекает даже простое общение с новыми девушками.

«Сердце свободно. Из-за публичного развода мне много женщин пишут в Instagram. Но сейчас я не настроен на отношения вообще. Поэтому отказываю. Одна девушка написала: „Ну я же ничего конкретного не предлагаю, давайте хотя бы встретимся на кофе, просто попьем“. Я пока не настроен», — подчеркнул звезда в проекте "55 за 5".

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

В то же время Андрей не исключает, что его будущая избранница может быть непубличным человеком и не иметь отношения к шоу-бизнесу. А говоря о разводе с Натальей Денисенко, он отметил, что переживал сложный период, но со временем эмоциональное состояние стабилизировалось: «На душе было отчаяние, а сейчас ситуация выровнялась».

Отдельно актер ответил на вопрос, считает ли себя абьюзером. Фединчик честно признал, что в определенных моментах действительно мог вести себя неправильно. Оценивая себя как мужчину, артист поставил себе «семь» по десятибалльной шкале.

Кроме того, Андрей впервые рассказал, что получал предложение стать главным героем нового сезона шоу «Холостяк». Однако от участия он отказался. По словам актера, ему не близка концепция проекта, ведь он не понимает формата свиданий одновременно с десятком женщин.

Напомним, недавно Наталья Денисенко побила горшки со звездной кумой Еленой Светлицкой. Актриса уже призналась, виноват ли в этом их общий друг Тарас Цимбалюк.