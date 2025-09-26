Андрей Фединчик обвинил Наталку Денисенко в измене и раскрыл ее любовника: актриса отреагировала

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинский актер Андрей Фединчик обвинил бывшую жену, актрису Наталку Денисенко, в изменах во время их брака и раскрыл ее любовника.

На днях Сеть облетели шокирующие скриншоты, где артист комментирует пост экс-избранницы в Instagram. Хотя эти комментарии были быстро удалены, но пользователи успели их сохранить. Там Андрей Фединчик фактически обвинял Наталку Денисенко в измене. Более того, артист даже выдал ее любовника. У актрисы якобы был роман с манекенщиком Юрий Савранским.

"О, Юрка подарил, когда я был не рядом! Юрка Савранский...Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко. Вам все вернется, горите в аду", - гневно написал актер.

Именно такие комментарии Андрей Фединчик оставил под постом Наталки Денисенко

Наталка Денисенко на проекте "Тур зірками" прокомментировала скандальные комментарии бывшего мужа. Актриса говорит, что упреки Андрея Фединчика лучше обсуждать с ним лично. Она же может лишь поделиться, что их развод был нелегким и болезненным для них обоих. Также актриса добавила, что ее бывшего "иногда накрывает" и ему сейчас сложно.

"Я знаю, что он смотрит каждое мое интервью и переживает, как я скажу и что я скажу о нем. Все, что я могу сказать, это безграничная благодарность за эти отношения. Каждый человек имеет право что-то писать, что-то говорить. Я думаю, что он бы лучше вам прокомментировал это. Я все же позиционирую так, что моя личная жизнь - это не сериал. Я могу позволить себе оставить что-то для себя. Если кто-то там думает, что женщина, которая подает на развод, то мне не больно, то мне тоже очень больно. Мы полгода уже как разведены с Андреем, то все равно у нас очень болезненный процесс. Я понимаю его, как человека, что его иногда накрывает, что ему сложно от этого, и мне сложно", - говорит артистка.

Наталка Денисенко прокомментировала и упреки о романе с Юрием Савранским. Актриса уверяет, что их объединяют рабочие отношения, а также дружеские. Правда, артистка говорит, что когда выйдут совместные ролики с рекламой ее ювелирных украшений, то они лишь усилят слухи об их отношениях.

Наталка Денисенко, а слева от нее Юрий Савранский

"Юрий - это манекенщик в нашей компании. Юра очень близкий мне человек, и он в рекламной кампании нашего бренда. Видео невероятно чувственные и красивые. Я уверена, что это просто бум будет в прессе, когда все увидят. Также он занимается технической частью. А о романтической части, то я считаю, что когда на руке будет бриллиант, вот тогда я могу рассказывать о своих отношениях", - подытожила актриса.

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае этого года. Инициатором разрыва была именно актриса. Она подала заявление еще в январе этого года. У бывших супругов есть общий сын, которому вскоре исполнится восемь лет. Недавно Денисенко и Фединчик отвели его в школу, впервые показавшись вместе на публике после развода.