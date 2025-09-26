- Дата публикации
Андрей Фединчик обвинил Наталку Денисенко в измене и раскрыл ее любовника: актриса отреагировала
Актриса отреагировала на скандальные комментарии бывшего мужа и объяснила, что происходит в ее личной жизни.
Украинский актер Андрей Фединчик обвинил бывшую жену, актрису Наталку Денисенко, в изменах во время их брака и раскрыл ее любовника.
На днях Сеть облетели шокирующие скриншоты, где артист комментирует пост экс-избранницы в Instagram. Хотя эти комментарии были быстро удалены, но пользователи успели их сохранить. Там Андрей Фединчик фактически обвинял Наталку Денисенко в измене. Более того, артист даже выдал ее любовника. У актрисы якобы был роман с манекенщиком Юрий Савранским.
"О, Юрка подарил, когда я был не рядом! Юрка Савранский...Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко. Вам все вернется, горите в аду", - гневно написал актер.
Наталка Денисенко на проекте "Тур зірками" прокомментировала скандальные комментарии бывшего мужа. Актриса говорит, что упреки Андрея Фединчика лучше обсуждать с ним лично. Она же может лишь поделиться, что их развод был нелегким и болезненным для них обоих. Также актриса добавила, что ее бывшего "иногда накрывает" и ему сейчас сложно.
"Я знаю, что он смотрит каждое мое интервью и переживает, как я скажу и что я скажу о нем. Все, что я могу сказать, это безграничная благодарность за эти отношения. Каждый человек имеет право что-то писать, что-то говорить. Я думаю, что он бы лучше вам прокомментировал это. Я все же позиционирую так, что моя личная жизнь - это не сериал. Я могу позволить себе оставить что-то для себя. Если кто-то там думает, что женщина, которая подает на развод, то мне не больно, то мне тоже очень больно. Мы полгода уже как разведены с Андреем, то все равно у нас очень болезненный процесс. Я понимаю его, как человека, что его иногда накрывает, что ему сложно от этого, и мне сложно", - говорит артистка.
Наталка Денисенко прокомментировала и упреки о романе с Юрием Савранским. Актриса уверяет, что их объединяют рабочие отношения, а также дружеские. Правда, артистка говорит, что когда выйдут совместные ролики с рекламой ее ювелирных украшений, то они лишь усилят слухи об их отношениях.
"Юрий - это манекенщик в нашей компании. Юра очень близкий мне человек, и он в рекламной кампании нашего бренда. Видео невероятно чувственные и красивые. Я уверена, что это просто бум будет в прессе, когда все увидят. Также он занимается технической частью. А о романтической части, то я считаю, что когда на руке будет бриллиант, вот тогда я могу рассказывать о своих отношениях", - подытожила актриса.
Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае этого года. Инициатором разрыва была именно актриса. Она подала заявление еще в январе этого года. У бывших супругов есть общий сын, которому вскоре исполнится восемь лет. Недавно Денисенко и Фединчик отвели его в школу, впервые показавшись вместе на публике после развода.