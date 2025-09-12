Андрей Фединчик ошеломил признанием о службе в ВСУ

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Украинский актер и военнослужащий Андрей Фединчик поделился изменениями в жизни, связанные с армией.

В своем Instagram Андрей, который с первых дней полномасштабной войны воевал в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил, что больше не служит. Зирка прошел сложную операцию, реабилитацию и повторное медицинское обследование, после чего получил официальное заключение о непригодности к военной службе.

"Дошел до конечной остановки на маршруте, который начался с операции. Потом была ВВК, и дальше решение врачей — непригоден к военной службе", — написал артист.

Актер поблагодарил медиков, которые помогли ему пройти сложное лечение и восстановление, а также побратимов, с которыми разделил годы службы. Он отметил, что теперь особенно понимает важность помощи украинским воинам и призвал поклонников участвовать в поддержке армии.

"Отдельное спасибо всем за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", — обратился артист.

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

В прошлом году о состоянии Фединчика рассказывала его экс-супруга, актриса Наталья Денисенко. В июне она сообщила, что Андрею сделали сложную операцию в Ужгороде.

"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Антон Антонович сделал просто невероятное", — делилась она.

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко после развода показалась рядом с бывшим мужем Фединчиком. Они вместе отвели сына Андрюшу в школу.