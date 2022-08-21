Андрей Фединчик показал, как приучает к спорту 4-летнего сына: "Мы пример для своих детей"

Актер Андрей Фединчик, который служит в рядах ВСУ, похвастался достижениями сына.

В общем, знаменитость показала, как занимается с Андреем спортом. В своем Instagram актер поделился, что когда дома делает физические упражнения, его маленький сын всегда присоединяется к нему. Ни разу Фединчик не заставлял сына и даже не просил, мальчик всегда самостоятельно начинает заниматься спортом вместе с папой.

И это, конечно, не может не радовать актера. Ведь знаменитости приятно, что его 4-летний сын берет с него хороший пример.

"Поработали с сынишкой. Кстати, каждый раз, когда занимаюсь спортом дома, сын присоединяется самостоятельно! Я ни разу его не приглашал! Просто шел заниматься, а потом приходил сын и присоединялся. Я это к чему… Мы действительно пример для своих детей. И хотя я не всегда это учитываю, но надеюсь, что он возьмет от меня самое лучшее", — поделился Фединчик.

Кроме этого, актер показал видео, где делает отжимания. И маленький Андрюша тоже повторяет за папой и не отстает от него.

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