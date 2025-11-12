Андрей Фединчик после увольнения из ВСУ показался на реабилитации: экс-супруга Денисенко отреагировала

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Украинский актер Андрей Фединчик показался на реабилитации после того, как в начале осени его уволили из рядов ВСУ.

Так, артист еще во время службы в армии перенес операцию на спине. В конце прошлого года Андрею расширили отверстие между позвонками и вставили титановые импланты. И сейчас актер, которого признали непригодным для возвращения в ВСУ, приехал в Житомир. Местная студия пригласила его для специальной тренировки, которой она поделилась в Instagram.

На кадрах Фединчик в специальном корсете под наблюдением тренера выполняет ряд упражнений. Это оказалось непросто для звезды, поскольку во время физической нагрузки происходила электромиостимуляция. Таким образом, по словам студии, восстановление бывшего бойца должно проходить значительно быстрее.

Пост с Андреем Фединчиком и комментарий Натальи Денисенко

Интересно, что под кадармы бывшая жена Андрея Фединчика — актриса Наталья Денисенко — дала понять, что гордится его прогрессом в лечении. Так, в комментариях она оставила несколько эмоджи в форме аплодирующих ладоней и поставила лайк публикации студии.

Напомним, Андрей Фединчик незадолго после развода с коллегой Натальей Денисенко заподозрил ее в изменах с манекенщиком Юрием Савранским. А недавно актриса действительно спровоцировала слухи о своем романе с тем мужчиной. Вместе они посетили концерт Артема Пивоварова в Киеве.