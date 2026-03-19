Андрей Фединчик после увольнения из ВСУ признался, как проходит его реабилитация

Андрей Фединчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Украинский актер Андрей Фединчик рассказал о своей жизни после увольнения из ВСУ в прошлом году.

Основаниями непригодности для службы стали проблемы со спиной. Еще в 2024 году во время службы военный перенес операцию. Тогда хирурги расширяли отверстие между позвонками и вставляли пластины. Вернувшись к гражданской жизни, Андрей рассказал о новых съемках в кино.

Однако все же прошлые проблемы со здоровьем дают о себе знать. Фединчик отмечает, что реабилитация продолжается. Поэтому сейчас он под наблюдением специалистов выполняет ряд упражнений для облегчения самочувствия и продолжения карьеры.

«Я постоянно должен заниматься. Потому что, к сожалению, немножко запускаешь — начинается где-то онемение. Где-то тебя начинает накручивать, нытье мышц появляется. Этим надо заниматься постоянно. Если в форме себя держишь, то оно и по-другому ощущается», — признался актер в интервью blik.ua.

Также у артиста появилось больше времени для сына Андрюши-младшего. Мальчику уже восемь лет. Фединчик говорит, что время от времени общается с его мамой Натальей Денисенко для решения вопросов воспитания и развития.

